Рамиль Губайдуллин не смог оспорить долг перед СХП «Золотой Колос Пестрецы» в 0,5 млрд рублей

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Апелляционная инстанция отклонила жалобу Рамиля Губайдуллина на решение Арбитражного суда Татарстана, постановившего привлечь бизнесмена к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ООО СХП «Золотой Колос Пестрецы». Он должен выплатить 473,6 млн рублей.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с решением АС РТ сегодня, 19 мая, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что сельхозпредприятие входило в агрохолдинг «Золотой колос» экс-депутата Госдумы Рината Губайдуллина. Теперь «Золотой Колос Пестрецы» банкротится, а его последний владелец, сын основателя холдинга Рамиль Губайдуллин, уже был признан несостоятельным.