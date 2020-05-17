В Татарстане производитель алкоголя планирует вдвое увеличить выплату акцизов на пиво

Руководство АО «Татспиртпром» планирует в следующие 2 года вдвое увеличить объем выплаченных акцизов на пиво в бюджет Татарстана, об этом заявил генеральный директор компании Руслан Максудов.

«В прошлом году компания выплатила 1,54 млрд рублей акцизов на пиво в бюджет Татарстана. В ближайшие 2 года мы планируем вдвое увеличить этот показатель. Конечно, многое будет зависеть от текущей ситуации в экономике», — заявил Максудов ТАСС.

Отмечается, что компания вошла в список системообразующих предприятий РФ.

В компании постепенно выходят на работу около 1 тысячи сотрудников, которые ранее работали «на удаленке», а производства шести заводов в Казани, Чистополе, Мамадыше, Усадах работали по плану при соблюдении мер профилактики и охраны здоровья людей.

Ранее сообщалось, что в филиале АО «Татспиртпром», на пивоваренном заводе «Белый Кремль», началась маркировка пивных кегов специальными марками. Это делается в рамках эксперимента по маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, поставляемых в транспортной таре кеге.

