Принятие Госдумой упрощенной процедуры банкротства затянулось

Госдума отложила рассмотрение законопроектов, предусматривающих облегченные процедуры банкротства для граждан. Предполагалось, что уже с середины апреля россияне смогут проводить процедуры без суда, с автоматическим списанием долгов.

Рассмотрение поправок во втором чтении перенесено на май, пишет «Коммерсантъ».

Изначально предполагалось, что для введения такой процедуры сумма задолженности должна составлять от 50 до 500 тысяч рублей. Законопроект прошел первое чтение 13 февраля, однако ко второму чтению он был серьезно изменен.

Теперь внесудебное банкротство предполагается вводить при долге 200—500 тысяч. Из них не более 25% за последние полгода. Должник должен указать в заявлении всех известных ему кредиторов, поскольку освобождаться он будет только от уплаты этих долгов. При этом подать заявление гражданин сможет не только через арбитражного управляющего, но и через нотариуса.