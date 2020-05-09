Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» крахе

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил Госдуму не принимать законопроект, который наделяет арендаторов правом на одностороннее расторжение договора аренды.

Письмо было направлено в Госдуму, Комитет по бюджету и налогам, а также его председателю Андрею Макарову.

В нем, в частности, говорится о том, что принятие законопроекта вызовет «необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления». А ее крах приведет к тому, что за черту бедности попадут 6,3 млн человек.

Также владельцы ТЦ опасаются шантажа со стороны арендаторов с целью получить более выгодные условия договора.

Помимо всего, в совете торговых центров обратили внимание на то, что в случае принятия закона, придется провести переоценку объектов недвижимости. Эта процедура «грозит банкам двумя триллионами рублей дефолтных долгов, а также 350 миллиардами прямых процентных потерь», передает РБК.

Напомним, ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.

