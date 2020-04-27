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Туристов из Дубая, прибывших в Уфу, увезли в РТ на обсервацию

09:02, 27.04.2020
Туристов из Дубая, прибывших в Уфу, увезли в РТ на обсервацию
Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня утром в Уфу прибыл вывозной рейс из Дубая, на борту которого находились туристы из Татарстана, Башкирии и других регионов.

Для прилетевших правительством Башкортостана были организованы горячее питание, прохладительные напитки, пледы. Сообщается, что для жителей РТ был организован автобус, который доставит прибывших в Татарстан, на обсервацию.

Ранее в Нижний Новогород прибыл самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по вывозному рейсу Гоа — Уфа — Нижний Новгород.

Общество БашкортостанТатарстан
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