Туристов из Дубая, прибывших в Уфу, увезли в РТ на обсервацию

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня утром в Уфу прибыл вывозной рейс из Дубая, на борту которого находились туристы из Татарстана, Башкирии и других регионов.

Для прилетевших правительством Башкортостана были организованы горячее питание, прохладительные напитки, пледы. Сообщается, что для жителей РТ был организован автобус, который доставит прибывших в Татарстан, на обсервацию.

Ранее в Нижний Новогород прибыл самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по вывозному рейсу Гоа — Уфа — Нижний Новгород.

