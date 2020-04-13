Генерал-майор Зарипов оставил службу в Следкоме по РТ

У нового главы Следкома по Татарстану Валерия Липского остался лишь один заместитель. Первый замруководителя управления, генерал-майор юстиции Марат Зарипов оставил службу. Его проводы в почетную отставку состоятся сегодня, сообщают источники «Реального времени».



На посту первого зама 52-летний Марат Зарипов отработал 8 лет, год из них — в ранге и.о. руководителя — после ухода Павла Николаева. А начинал карьеру следователем в прокуратуре Приволжского района Казани сразу после окончания юридического факультета КГУ в 1994-м. В 2000-м занял пост зампрокурора этого района, а еще через 2 года возглавил управление по расследованию убийств и бандитизма в прокуратуре Татарстана. С 2006 по 2012 годы служил прокурором Нижнекамска, после чего ушел с повышением в СК.

Информация о Зарипове уже исчезла со странички о руководстве Следкома по РТ на официальном сайте.

Напомним, ранее в середине марта пост замруководителя в региональном управлении Следственного комитета оставил и Руслан Залялиев.