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Ушел в отставку замглавы Следкома по РТ

10:43, 19.03.2020 1
Ушел в отставку замглавы Следкома по РТ
Фото: tatarstan.sledcom.ru

У нового главы Следкома по РТ Валерия Липского осталось только два зама. 49-летний полковник юстиции Руслан Залялиев написал рапорт на увольнение, его последним рабочим днем стало 16 марта, сообщают источники «Реального времени».

На посту замруководителя регионального управления СК Залялиев отработал почти 8 лет. Он был назначен в июле 2012-го Указом президента РФ. Ранее занимал пост старшего помощника по оргвопросам прокурора Татарстана.

По данным близких к следствию источников, решение об отставке Залялиевым было принято добровольно, а вот другой зам якобы получил такое же настоятельное предложение.

Неделю назад на первом приеме граждан в Набережных Челнах новый руководитель Следкома по РТ, ранее занимавший пост замруководителя регионального подразделения СК по Башкортостану, проанонсировал перевод ряда следователей из Башкирии в Татарстан — на вакантные должности. Источники «РВ» не исключают, что выходец из Башкортостана может занять пост руководителя следственного отдела в Альметьевске.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:09
    Необходимо на федеральном уровне принять закон о назначении на значимые должности чиновников только по механизмам случайного совпадения. Исключить возможность назначения руководителем своих замов, помов и т.д.
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