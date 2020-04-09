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В Татарстане приставы опечатали караоке-бар, игнорировавший карантин

12:11, 09.04.2020
В Татарстане приставы опечатали караоке-бар, игнорировавший карантин
Фото: fssprus.ru

В Чистополе судебные приставы опечатали караоке-бар «Облако», который проигнорировал постановления Кабинета министров РТ о закрытии заведений в период самоизоляции.

Приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений. Деятельность бара приостановлена на 60 суток. Руководство бара предупредили об ответственности за незаконное возобновление работы.

Ранее судебные приставы опечатали в центре Казани кафе «Кебаб Сити».

Общество Татарстан
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