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Строительство полилингвальной школы в Казани завершили на 70%

12:42, 10.04.2020
Строительство полилингвальной школы в Казани завершили на 70%
Фото: kzn.ru

В Казани продолжается строительство полилингвальной школы на 1224 места по ул. Бондаренко. На данный момент она готова на 70%.

Сейчас ведутся работы по остеклению, прокладке инженерных сетей и коммуникаций, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Многие поставщики останавливают работу, но мы ищем выход, находим региональных поставщиков. Надо отметить, что численность сохраняется плановая, заболевших среди сотрудников нет. Сроки завершения строительства здания прежние», — сказал гендиректор строительной компании «Грань» (генерального подрядчика проекта) Леонид Анисимов.

Ранее стала известна структура первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани. Его планируется ввести в этом году.

ОбществоОбразование Татарстан
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