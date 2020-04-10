Строительство полилингвальной школы в Казани завершили на 70%

В Казани продолжается строительство полилингвальной школы на 1224 места по ул. Бондаренко. На данный момент она готова на 70%.

Сейчас ведутся работы по остеклению, прокладке инженерных сетей и коммуникаций, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Многие поставщики останавливают работу, но мы ищем выход, находим региональных поставщиков. Надо отметить, что численность сохраняется плановая, заболевших среди сотрудников нет. Сроки завершения строительства здания прежние», — сказал гендиректор строительной компании «Грань» (генерального подрядчика проекта) Леонид Анисимов.

Ранее стала известна структура первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани. Его планируется ввести в этом году.