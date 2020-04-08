В Зеленодольске задержали еще одного нарушителя, продававшего поддельную справку

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Зеленодольске обнаружился 40-летний местный житель, предлагавший купить у него справку от работодателя, позволяющую передвигаться по городу. Он продавал документ за 2 тысячи рублей.

Оперативники поймали его на стоянке у торгового центра, передает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Правоохранители выяснили, что справка выписана от ООО, которое было ликвидировано еще в 2007 году. Выдана она была лицу, не имеющему отношения к компании.

По этому случаю может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ. (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до двух лет.