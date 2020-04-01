В Татарстане за синяки у 3-летнего возбудили дело на воспитателя детсада

Фигуранткой уголовного дела стала бывшая воспитательница детсада в Апастово. Следком по РТ подозревает 56-летнюю женщину в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.



По версии силовиков, в январе воспитатель толкнула и пнула подопечного ребенка трех лет. Да так, что он получил синяки. Мать мальчика не оставила их без внимание и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В детском саду подозреваемая больше не работает. Ведется следствие.