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В Татарстане за синяки у 3-летнего возбудили дело на воспитателя детсада

14:38, 01.04.2020
В Татарстане за синяки у 3-летнего возбудили дело на воспитателя детсада
Фото: tatarstan.sledcom.ru

Фигуранткой уголовного дела стала бывшая воспитательница детсада в Апастово. Следком по РТ подозревает 56-летнюю женщину в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии силовиков, в январе воспитатель толкнула и пнула подопечного ребенка трех лет. Да так, что он получил синяки. Мать мальчика не оставила их без внимание и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В детском саду подозреваемая больше не работает. Ведется следствие.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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