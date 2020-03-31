В Набережных Челнах учителей привлекли к пошиву масок

Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что в городе есть группа учителей, которые шьют маски. На сегодняшний день они изготовили более 12 тыс. масок.

«Из них полностью обеспечены сотрудники Исполнительного комитета. В планах у нас обеспечить 75 тысяч человек», — отметил Халимов.

Сшитые маски раздают волонтерам, полицейским, сотрудникам образовательных организаций, Росгвардии, Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.



Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что учителей никто не заставляет шить маски. По его словам, в полумиллионном городе найдутся люди, которые смогут помочь себе и людям, которые выполняют свой профессиональный долг.

«Мы этих людей материально поощрим», — отметил Магдеев.

Ранее Минпромторг РТ опубликовал список производителей медицинских масок в республике.