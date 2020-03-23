В Татарстане нашли голову убитого, завернутую в пакет
В Татарстане возбудили уголовное дело об убийстве по факту обнаружения человеческих останков.
По данным Следкома, утром 23 марта в Нижнекамске в 20 метрах от дороги, ведущей вдоль лесного массива к поселку «Красный Ключ», прохожие нашли голову неустановленного мужчины с колото-резаными ранами, завернутую в пакет.
На данный момент следователи осматривают место происшествия, уже назначена судебно-медицинская экспертиза.Происшествия Татарстан
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