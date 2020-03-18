Казанская галерея одежды «Эбиволь» может лишиться здания в год 25-летия

«Реальному времени» стало известно о планах партнера по бизнесу Татьяны Забегиной — продать здание, где работает основанная ею знаменитая казанская галерея «Эбиволь». Объект культурного наследия на углу улиц Парижской Коммуны и Габдуллы Тукая общей площадью 3 тыс. кв. метров предлагают купить за 69,9 млн рублей.



После продажи здания основанная четверть века назад галерея «Эбиволь» может быть выселена из здания на улице Парижской Коммуны в центре Казани. Это произойдет в случае, если так решит новый хозяин объекта.



Цену, по которой выставлено на продажу здание «Эбиволь», генеральный директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров назвал «интересной:

— 25 тысяч рублей за квадратный метр в центре города — это привлекательно, но надо, разумеется, посмотреть охранные обязательства. Если в историческом здании предметом охраны являются, например, интерьеры, это может осложнить его использование.

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