Депутат Госсовета РТ заявил о необходимости строительства сети приютов для бездомных животных

Заместитель председателя Комитета Государственного совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев заявил, что в Татарстане необходимо создать целую сеть приютов для бездомных животных в каждом районе.

По мнению Хадеева, действующие приюты и передержки не отвечают требованиям нового закона.

«В Татарстане сегодня их около 12, они действуют на частных и общественных началах. Их явно недостаточно. Для того, чтобы обеспечить надлежащий уход за бездомными животными, решить проблему переполнения приютов, необходимо создание целой сети приютов для животных в каждом муниципальном образовании», — заявил Хадеев.

Однако финансирование на строительство приютов и содержание в них животных в 2020 году не предусмотрено. Хадеев объяснил это тем, что рекомендации были приняты слишком поздно.

Ранее Татарстана установило норматив количества животных без владельцев для городов и районов республики.

