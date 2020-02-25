Казанский перевозчик потребовал от КАМАЗа 39 млн рублей

Казанское ООО «Агромир», выполняющее перевозки по маршруту №62, подало иск к ПАО «КАМАЗ». Компания требует 38,9 млн рублей.

Согласно материалам Арбитражного суда Татарстана, исковое заявление поступило 21 февраля. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Напомним, что «Лизинговая компания «КАМАЗ» уже добилась решения суда, по которому перевозчик должен ввернуть 16 газовых автобусов НЕФАЗ, купленных в 2018 году. Эти машины заняты на одном из самых популярных в Казани маршрутов «Магазин IKEA — Осиново». Причиной стал долг «Агромира» по лизинговым платежам в размере 14 млн рублей.

В начале января маршрут №62 был передан МУП «ПАТП-4». Власти Казани заверили, что жители ЖК «Салават купере» по-прежнему смогут пользоваться автобусами