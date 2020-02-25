СМИ предупредили о подорожании бытовой техники в 2021 году

В 2021 году цены на бытовую технику и электронику могут увеличиться на 13% и 9% соответственно. Это может произойти в случае вступления в силу нормативов, предполагающих 100%-ную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки.

Так, при принятии концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) вырастет стоимость товаров непродуктового сегмента.

По словам главы комитета по торговле «Деловая Россия» Алексея Фёдорова, цена бытовой техники вырастет минимум на 13%, электроинструментов — на 11%, электроники — на 9%, обуви — на 5%, одежды — на 2%. Такой прогноз составила организация, изучив мнение около 800 ритейлеров.

В администрации президент РФ заявили, что правительство учтет комплекс подходов и мнений при разработке документа. Минприроды отметило, внедрение института РОП будет способствовать переходу России к экономике замкнутого цикла, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что нидерландская транснациональная компания Royal Philips прекратит выпускать бытовую технику — она собирается продать этот бизнес и выделить его в отдельную юридическую структуру внутри Philips Group.

