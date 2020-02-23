СМИ: задержан фигурант дела «Хизб ут‑Тахрир», сбежавший из‑под домашнего ареста еще в 2017 году

Силовики задержали фигуранта дела запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Казани Марселя Гималиева, находившегося в розыске. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал «Родительская солидарность».



По предварительной информации, его отправили в казанское СИЗО-1.

Напомним, обвиняемый в организации деятельности казанской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Марсель Гималиев с апреля 2017 года находился под домашним арестом без электронного браслета, а 31 октября инспекторы ФСИН зафиксировали его отсутствие по месту жительства. После проведения оперативных мероприятий УФСБ по РТ постановлением от 8 ноября объявила Гималиева в международный розыск.