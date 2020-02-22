Казанское ПАТП №2 купит почти 300 тахографов за 12,5 млн рублей

Один из крупнейших автобусных перевозчиков Казани, ПАТП №2, купит 291 цифровой автомобильный тахограф на 12,5 млн рублей. Тендер объявили 17 февраля, заявки принимаются до 25-го числа, итоги подведут 2 марта.



Поставку и монтаж должны осуществить в течение 30 дней с момента получения заявки. Тахографы должны рассчитывать скорость в диапазоне от 0 до 220 км/ч и измерять путь до 10 млн км. Также нужно будет предоставить 600 карточек водителя для их идентификации.

Ранее сообщалось, что автотранспортным предприятиям Казани необходимо принять на работу около 450 водителей и 790 кондукторов. Это связано с вступлением в силу с 1 июля 2020 года федерального закона, согласно которому в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров каждый городской автобус должен быть оборудован бортовым самописцем — тахографом.