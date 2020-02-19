Водители Казани пожаловались на колейность на проспекте Победы — видео

Автовладельцы, чей путь часто пролегает по проспекту Победы, пожаловались на глубокие колеи на дороге. Глубина колей там составляет шесть сантиметров, замерили журналисты «Новостей Татарстана» телеканала ТНВ.

Такая колейность может стать причиной аварии, полагают водители.

— Машина неустойчиво себя чувствует, приходится постоянно ее подлавливать, — отмечает Марсель Каримов. Его поддерживают и другие автовладельцы — в колеи набирается вода, которая зимой замерзает и создает скользкую поверхность.

Между тем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» эту проблему должны решить: Минтранс Татарстана отремонтирует 23 участка в Казани в будущем году, среди них и проспект Победы.

Напомним, в эти выходные на проспекте Победы произошла авария со смертельным исходом. Автомобиль Audi врезался в бетонное ограждение возле метро, погибли двое.