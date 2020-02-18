Экс-председатель банка «Зенит» Олег Машталяр перешел в «Совкомбанк»

Олег Машталяр занял пост советника председателя правления ПАО «Совкомбанк» и будет курировать взаимоотношения банка с государственными структурами и общественными организациями, сообщил «Совкомбанк». Ранее он занимал должность председателя правления ПАО «Банк Зенит».

На этом посту Олег Машталяр будет отвечать за выстраивание и развитие работы с профильными государственными структурами и экспертным сообществом, а также решать стратегические задачи «Совкомбанка» в сфере регулирования.

Заместитель председателя правления «Совкомбанка» Алексей Панферов продолжит выполнять часть функционала GR совместно с Олегом Машталяром, но при этом основное внимание уделит развитию направления по обслуживанию привилегированных клиентов банка.

49-летний Олег Машталяр работает в банковской сфере с 1996 года. С ноября 2017 года по февраль 2019 года занимал должность председателя правления ПАО «Банк Зенит», контролируемого «Татнефтью». Сам гендиректор «Татнефти» называл его антикризисным управляющим. «Ушел антикризисный управляющий — значит, кризис кончился. Ребята реализовали программу, которую мы намечали. Они сдали работу, мы ее приняли. Банк в нормальном финансовом положении, сегодня речь идет о его поддержании», — говорил Наиль Маганов об уходе Олега Машталяра на пресс-конференции в Альметьевске в феврале этого года.