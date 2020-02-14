Члены правления Сбербанка получили вознаграждения за прошлый год на 6,3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сбербанк направил на вознаграждения членам правления за 2019 год около 6,3 млрд рублей. В правление банка входят девять человек, включая Германа Грефа.

В эту сумму вошло фиксированное вознаграждение, то есть оклады, оплата отпусков и командировок, на которое банк потратил 1,4 млрд рублей, следует из отчета банка.

Также члены правления получили премии и другие вознаграждения на 4,9 млрд рублей. За вхождение в наблюдательный совет банка они получили 13 млн рублей.

В отчете кредитной организации также отмечается, что члены набсовета банка в целом получили за год 63,1 млн рублей. В эту сумму вошло базовое вознаграждение (47,2 млн рублей), выплаты за исполнение обязанностей председателей комитетов набсовета и старшего независимого директора (3,5 млн рублей), а также за исполнение обязанностей членов комитетов (12,4 млн рублей).