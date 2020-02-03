«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Ретейлер «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая. Причиной послужила вспышка заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

Около 3% оборота овощей и фруктов в компании — из Китая. С начала года ретейлер заключил контакты с Марокко, Израилем и Турцией на поставку помидоров, перца, мандаринов, винограда и помело, а также увеличил закупки российских овощей, передает «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что в Нижнекамске в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что в магазинах продаются зараженные бананы.

