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«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

16:32, 03.02.2020
«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Фото: pixabay.com

Ретейлер «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая. Причиной послужила вспышка заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

Около 3% оборота овощей и фруктов в компании — из Китая. С начала года ретейлер заключил контакты с Марокко, Израилем и Турцией на поставку помидоров, перца, мандаринов, винограда и помело, а также увеличил закупки российских овощей, передает «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что в Нижнекамске в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что в магазинах продаются зараженные бананы.

БизнесРозничная торговля
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