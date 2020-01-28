В Татарстане 21-летняя девушка получила тяжелые травмы после аварии с лосем

В Татарстане 21-летняя девушка получила тяжелые травмы после столкновения с лосем. Об этом сообщает Госкомитет по биологическим ресурсам РТ.

Авария произошла в Сабинском районе РТ. В ночь с 26 на 27 января жительница Кировской области не заметила на трассе дорожный знак «Дикие животные» и на автомобиле «Лада» столкнулась с выбежавшим на проезжую часть лосем, передает ведомство.

Удар пришелся в лобовое стекло, поэтому часть авто буквально «вдавило» в салон. Девушку госпитализировали с тяжелыми травмами в Сабинскую ЦРБ. Животное погибло на месте.

Госкомитет по билогическим ресурсам призывает водителей быть внимательней и предусмотрительно снижать скорость в местах вероятного появления диких животных. Столкновение с лосем считается одним из самых опасных. В случае столкновения, удар бампером приходится лосю по ногам, а его туловище прилетает прямиком в лобовое стекло. Умирающий зверь, пытаясь выбраться, может ударить человека копытами и рогами.

