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В Татарстане 21-летняя девушка получила тяжелые травмы после аварии с лосем

11:18, 28.01.2020
В Татарстане 21-летняя девушка получила тяжелые травмы после аварии с лосем
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстане 21-летняя девушка получила тяжелые травмы после столкновения с лосем. Об этом сообщает Госкомитет по биологическим ресурсам РТ.

Авария произошла в Сабинском районе РТ. В ночь с 26 на 27 января жительница Кировской области не заметила на трассе дорожный знак «Дикие животные» и на автомобиле «Лада» столкнулась с выбежавшим на проезжую часть лосем, передает ведомство.

Удар пришелся в лобовое стекло, поэтому часть авто буквально «вдавило» в салон. Девушку госпитализировали с тяжелыми травмами в Сабинскую ЦРБ. Животное погибло на месте.

Госкомитет по билогическим ресурсам призывает водителей быть внимательней и предусмотрительно снижать скорость в местах вероятного появления диких животных. Столкновение с лосем считается одним из самых опасных. В случае столкновения, удар бампером приходится лосю по ногам, а его туловище прилетает прямиком в лобовое стекло. Умирающий зверь, пытаясь выбраться, может ударить человека копытами и рогами.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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