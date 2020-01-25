Аналитики назвали популярные у российских студентов направления для путешествий

В первом полугодии 2020 года среди зарубежных направлений для путешествий российские студенты чаще всего выбирают Пхукет (Таиланд), Бали (Индонезия), Лиссабон (Португалия), Стамбул (Турция) и Париж (Франция). Об этом говорится в исследовании аналитиков интернет-сервиса для путешественников Biletix, которое проводилось в студенческой возрастной группе (от 18 до 23 лет).

Что касается России, то здесь самими популярными направлениями стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

«В текущем году в студенческой группе 58% продаж приходится на внутренние рейсы и 42% — на международные», — рассказали RT в Biletix.

Средний чек на авиабилет туда-обратно на внутренних маршрутах составил 6,2 тыс. рублей, на зарубежных рейсах — 19,5 тыс. рублей. Средняя длительность поездки в студенческой возрастной группе - десять дней.

Ранее исследование показало, что в Казани студенты отдают половину зарплаты за жилье.