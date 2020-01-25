МЧС Татарстана предупредило о метели с ухудшением видимости до 1—2 км

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий утром и днем 26 января.



По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км и сильный ветер порывами до 16 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казани на февраль. По прогнозам, ожидаются слабые морозы, холоднее -15 градусов не будет. В целом температура воздуха в столице Татарстана в феврале будет немного ниже, чем в январе.