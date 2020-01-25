Двухлетний малыш из Казани установил рекорд России по путешествиям

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Двухлетний житель Казани Радомир Казанбаев установил рекорд России, посетив за месяц 11 стран.

Вместе с родителями ребенок побывал в 11 странах, среди которых Мексика, Эквадор, Бразилия, Турция, Япония и Китай. Ранее родители уже отправлялись в кругосветное путешествие без ребенка, в этот раз было решено взять сына с собой.

«Ну конечно, есть свои трудности. Все путешествие мы продумывали так, чтобы было комфортно ребенку. Чтобы сон был полноценный», — приводит слова матери мальчика телеканал «360».

Теперь родители юного путешественника хотят попасть в Книгу рекордов Европы и Гиннесса.