Мишустин ввел надбавки для полицейских и росгвардейцев Москвы и Петербурга, работающих на акциях протеста

Премьер-министр России Михаил Мишустин установил надбавку для полицейских, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, работающих на протестных акциях. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Так, сотрудники правоохранительных органов, служащие в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получат надбавку в размере 100%.

Кроме того, дополнительные выплаты могут получить сотрудники МВД, «участвующие в охране общественного порядка», сотрудники Росгвардии, «участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий», говорится в тексте указа.

Порядок выплат определяется министром внутренних дел РФ и директором Росгвардии.