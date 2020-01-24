Жители ЖК «Соловьиная роща» просят казанские власти установить светофор на Гареева — видео

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Жители ЖК «Соловьиная роща» просят власти Казани установить на опасном участке дороги — на улице Гареева — светофор, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Несмотря на то, что здесь располагается зебра и предупреждающие знаки, жители опасаются переходить дорогу на этом участке. Родители жилого комплекса переживают за своих детей, которые вынуждены каждый день проходить через злополучную дорогу в школу.

По словам родителей, если в дневное время переход через улицу не вызывает больших опасений, то вечером ситуация усугубляется. Водители могут не увидеть пешеходов.

Местные считают, что на этом участке дороги необходим светофор.

В мэрии Казани пояснили, что его установка на этом участке дороги обойдется примерно в 5 млн рублей. Таких средств в бюджете нет, однако ситуация взята на контроль.

