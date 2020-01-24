Полиция раскрыла подробности стрельбы на юго-востоке Германии

Все погибшие в результате стрельбы в германском населенном пункте Рот-ам-Зе являлись членами одной семьи.

Как сообщил глава полиции города Ален Райнер Мёллер, в результате происшествия погибло шесть человек: трое мужчин и три женщины. Также пострадали два человека, за жизнь одного борются медики. Все жертвы были родственниками.

Мёллер уточнил, что среди погибших есть и родители подозреваемого. Предполагаемым преступником является 26-летний гражданин Германии, его задержали сразу же после прибытия полиции.

Орудие преступления — полуавтоматическое огнестрельное оружие. В операции участвовали около 100 сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, представитель полиции рассказал, что в настоящее время подозреваемый не дает показаний и «ждет адвоката». Следователи полагают, что предполагаемый преступник имел личные счеты с жертвами, пишет ТАСС.

Напомним, на юго-западе Германии неизвестный открыл стрельбу по людям. ЧП произошло в немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртенберге.

