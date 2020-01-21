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Роберт Мусин оспорил требования «Татфондбанка» к нему на 103 млн рублей

11:59, 21.01.2020
Роберт Мусин оспорил требования «Татфондбанка» к нему на 103 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Экс-председатель правления ПАО «Татфондбанк» Роберт Мусин подал в Арбитражный суд Татарстана заявление об исключении требований банка в размере 103 млн рублей из реестра требований кредиторов.

Иск был принят к производству, его рассмотрят 19 февраля, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о взыскании 141,39 млрд рублей с бывшего руководства «Татфондбанка». Ответчиками числятся Мусин, бывшие зампреды Вадим Мерзляков, Ильдус Мингазетдинов, Сергей Мещанов и еще семь человек.

ЭкономикаБанки Татарстан
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