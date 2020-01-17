«Яндекс»: В Казани зафиксирована рекордно длинная пробка неделю

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В Казани зафиксирована самая длинная пробка для данного времени суток за неделю. Она образовалась в Советском районе города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор образовался от улицы Юлиуса Фучика до улицы Мира. Длина пробки составляет 3,1 км. Судя по картам, причиной пробки стало ДТП.



Вечером в пятницу максимальная загруженность дорог Казани составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями оказались: улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (5 баллов).

Кроме того, необычно плотный трафик был зафиксирован от проспекта Победы до Оренбургского тракта (4 балла, что на 3 балла выше обычного).