В Татарстане «Лада» загорелась после столкновения с двумя автомобилями

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Татарстане «Лада Ларгус» загорелась после столкновения с двумя автомобилями.

ДТП с участием «Лады», «Ленд Ровера» и «Тойоты Хайлакс» произошло сегодня в 7.26 на автодороге Шали — Сорочьи Горы у села Татарский Янтык. В результате аварии отечественный автомобиль загорелся.

В ДТП пострадали два человека, с ушибами их доставили в медучреждение.





Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь в 8.01, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.