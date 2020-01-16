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В Татарстане «Лада» загорелась после столкновения с двумя автомобилями

17:54, 16.01.2020
В Татарстане «Лада» загорелась после столкновения с двумя автомобилями
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Татарстане «Лада Ларгус» загорелась после столкновения с двумя автомобилями.

ДТП с участием «Лады», «Ленд Ровера» и «Тойоты Хайлакс» произошло сегодня в 7.26 на автодороге Шали — Сорочьи Горы у села Татарский Янтык. В результате аварии отечественный автомобиль загорелся.

В ДТП пострадали два человека, с ушибами их доставили в медучреждение.


Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь в 8.01, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Происшествия Татарстан
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