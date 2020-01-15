Полиция нашла двух 13-летних школьниц из Чувашии, сбежавших «посмотреть Казань»

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Полицейские из Чувашии и Татарстана с помощью активистов отряда «Лиза Алерт» обнаружили двух 13-летних девочек, сбежавших из Тюрлемы. Школьницы объяснили, что поехали «посмотреть Казань».

Сообщение о пропаже детей поступило в полицию вечером во вторник, передает пресс-служба МВД по Чувашии. Девочки не вернулись домой из школы, рассказали родители.

«Ориентировки с приметами потерявшихся детей были переданы всем нарядам республики. Благодаря слаженной работе различных подразделений МВД удалось установить, что козловские школьницы находятся в Казани», — говорится в сообщении.

Поисковики и полицейские нашли девочек на вокзале, спящими на лавке. Дети пояснили, что сбежали с уроков и с утра отправились в столицу РТ. Они собирались вернуться домой на вечерней электричке, но опоздали и решили ночевать на вокзале.

Сейчас с ними и их родителями работают сотрудники по делам несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.