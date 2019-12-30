В Казани у ТЦ «Мега» дрифтер устроил ДТП

Фото: скриншот

В Казани водитель BMW X5 в попытке сделать дрифт устроил ДТП около ТЦ «Мега». Видео инцидента появилось в соцсетях.

Инцидент произошел сегодня утром. Из-за аварии образовалась пробка. На записи с камеры видеорегистратора видно, как автомобиль входит в занос на повороте и врезается в легковушку, стоящую перед светофором.

Ранее очевидцы сняли на видео, как водитель спортивного автомобиля дрифтует на дороге в центре Казани.