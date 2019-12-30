В Казани у ТЦ «Мега» дрифтер устроил ДТП
В Казани водитель BMW X5 в попытке сделать дрифт устроил ДТП около ТЦ «Мега». Видео инцидента появилось в соцсетях.
Инцидент произошел сегодня утром. Из-за аварии образовалась пробка. На записи с камеры видеорегистратора видно, как автомобиль входит в занос на повороте и врезается в легковушку, стоящую перед светофором.
Ранее очевидцы сняли на видео, как водитель спортивного автомобиля дрифтует на дороге в центре Казани.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым