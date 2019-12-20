В центре Казани водитель спорткара устроил дрифт на дороге

Фото: кадр видео из соцсети

Очевидцы сняли на видео, как водитель спортивного автомобиля дрифтует на дороге в центре Казани. Видеозапись опубликована в соцсетях.

Как видно на записи, Chevrolet Camaro двигался по улице Пушкина. В определенный момент водитель устроил дрифт прямо на проезжей части. Остановилось авто только на светофоре.

Автор видеозаписи опубликовал опрос, раздражают ли пользователей уличные дрифтеры? Часть аудитории положительно ответила на вопрос, считая, что дрифту не место на дорогах общего пользования. Другие признались, что не видят в этом ничего плохого и сами могут устроить дрифт.

Ранее дрифтеры устроили покатушки на парковке возле Центра семьи «Казан». Их разогнали сотрудники ГИБДД.