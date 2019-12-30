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Сбербанк покинет топ-менеджер, отвечавший за контакты с властью

12:23, 30.12.2019
Сбербанк покинет топ-менеджер, отвечавший за контакты с властью
Фото: скриншот видеозаписи

Сбербанк сообщил об уходе вице-президента Андрея Шарова. Он возглавлял дирекцию GR, курирующую связи с госструктурами.

ТАСС со ссылкой на источники сообщает о проекте Шарова в малом бизнесе, якобы топ-менеджер банка планирует заняться им.

Напомним, что этим летом Шаров прославился после выступления на форуме «Территория смыслов». Участник спросил у представителя Сбербанка о разнице ипотечных ставок в России и Чехии. Однако глава GR-отдела вместо ответа поставил музыку собственного сочинения.

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