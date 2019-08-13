В руководстве Сбербанка объяснили разницу ставок банка по кредитам в России и Чехии

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис пояснил, почему в Чехии у банка ставки по кредитам составляют 6,9%, тогда как в России стоимость кредита достигает 12,9%. Он указал на разную экономическую ситуацию в странах.

Хасис указал, что за пять лет в России инфляция достигла 7,2%, а в Чехии за тот же период этот показатель составил 1,5%. Таким образом ставка ЦБ в России 7,25% против 1,75% в Чехии, отметил банкир.

Он напомнил и о более низких процентах по вкладам, которые в РФ достигают 6,3%, а в Чехии — до 1,8%.

«Конечно, всем хочется чтобы ставки по привлекаемым депозитам были Российскими, а ставки по кредитам Чешскими, но это по понятным причинам невозможно», — написал Хасис.

Напомним, что на прошлой неделе на форуме «Территория смыслов» один из участников задал вопрос о такой заметной разнице в ставках вышедшему на сцену вице-президенту Сбербанка Андрею Шарову. Однако банкир не стал отвечать, переключив внимание публики на музыку, которую он пишет.