Участник ДТП в центре Казани подрался с пострадавшими

Пользователи соцсетей выложили видеозаписи потасовки на улице Татарстан в Казани. Ее устроил один из виновников ДТП из автомобиля, ранее протаранившего несколько машин и людей на той же улице.

На видео (оно приведено без звука из-за обилия нецензурной лексики), упомянутый человек несколько раз попытался ударить ногой снимавших его участников ДТП. Кроме того, на записи видно, что он был не один — некий мужчина удерживал его от применения силы.

Позже пользователи соцсетей сообщили, что нарушителя задержали и доставили в полицию.

В комментариях к видеозаписи пользователи предположили, что гражданин мог быть пьян или находиться под воздействием запрещенных веществ.