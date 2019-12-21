Представитель вице-премьера заявил, что решение о снижении нештрафуемого порога скорости не принято

Правкомиссия по безопасности дорожного движения не принимала решения о снижении нештрафуемого порога скорости, заявил представитель вице-премьера Максима Акимова.

Он подчеркнул, что окончательное решение может быть принято только после тщательной проработки мнений всех сторон и одобрения руководством страны.

Представитель Акимова уточнил, что в процессе подготовки к вопросу снижения аварийности на дорогах рассматривалось и снижение нештрафуемого порога скорости, пишет ТАСС.

«Правкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения не принимает решения, создающие правовые нормы, и не может напрямую вносить изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты дорожного движения», — сообщил он.

Напомним, накануне вице-премьер Максим Акимов сообщил, что правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость снижения нештрафуемого порога превышения скоростного режима на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ ч. Он заявил, что рассматриваются несколько вариантов ужесточения ответственности за превышение скорости на дорогах. Они могут быть представлены в правительстве в 2020 году.