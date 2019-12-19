Суд ограничил срок уголовных чтений обвиняемому депутату Казгордумы

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Сегодня Приволжский райсуд Казани удовлетворил ходатайство Следкома по уголовному делу лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» и депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой. Суд усмотрел в действиях защиты затягивание процедуры ознакомления с материала дела и установил срок до 1 февраля 2020 года, передает журналист «Реального времени».



Ознакомление началось 1 октября и идет по 2—3 часа в день, в том числе в субботу. К данному моменту Бильгильдеева и трое ее адвокатов изучили по 23—25 томов. Всего их в деле 41.

По мнению следователя 4-го отдела Следкома по РТ Евгении Романовой, избранный защитой график не гарантирует завершение процедуры до конца срока следствия — 5 марта. Защитники обвиняемой Физули Балафендиев и Адель Фатухуллин настаивали — затягивания нет, а срок следствия можно и продлить.