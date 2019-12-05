ЦБ заметил манипуляции с валютой от имени ВЭБа

Центробанк России сообщил о выявлении манипуляций на валютном рынке. Нарушения допустил некий Николай Бычков, имевший право действовать от имени ВЭБа, работавший с иностранной компанией Fengda Trading Ltd.

По данным регулятора, Fengda Trading проводила операции на валютном рынке, а действия Бычкова позволяли ей всегда завершать сделки с прибылью.

«Указанное торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами», — отмечает пресс-служба ЦБ.

В результате 50 серий сделок зарубежная компания получила прибыль почти в 50 млн рублей.

Материалы проверки уже направлены правоохранителям.