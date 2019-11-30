Новости экономики

17:57 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане на предприятиях-банкротах удалось погасить задолженность по зарплате на 40 млн рублей

17:35, 30.11.2019
В Татарстане на предприятиях-банкротах удалось погасить задолженность по зарплате на 40 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

По итогам десяти месяцев 2019 года в Татарстане на предприятиях-банкротах удалось погасить задолженность по зарплате на общую сумму более 40 млн рублей

За указанный период Управление Росреестра по РТ и республиканская прокуратура проверили около 20 организаций, в отношении пяти их них выявлены факты нарушений. До конца года запланировано проведение еще 28 совместных проверок.

В целом на данный момент в Татарстане есть 51 предприятие-банкрот, общая сумма их задолженности по зарплате составляет более 212 млн рублей, сообщили в Росреестре.

Напомним, что по итогам 9 месяцев 2019 года, благодаря прокуратуре, была погашена задолженность по заработной плате на сумму 518 млн рублей.

Экономика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров