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Fitch подтвердило рейтинг банка «Зенит»

21:35, 27.11.2019
Fitch подтвердило рейтинг банка «Зенит»
Фото: flickr.com

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка «Зенит» на уровне «BB» со стабильным прогнозом. Также подтвержден рейтинг устойчивости (VR) кредитной организации на уровне «b+».

РДЭ банка напрямую зависит от показателей его контролирующего акционера — ПАО «Татнефть». Fitch полагает, что татарстанская компания склонна оказывать банку поддержку, говорится в сообщении агентства.

Напомним, что с 15 ноября подразделения банка «Девон-кредит» начали работать по лицензии и под брендом ПАО «Банк «Зенит». Он возьмет на себя обязательства перед клиентами интегрируемого банка.

ЭкономикаБанки Татарстан
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