Fitch подтвердило рейтинг банка «Зенит»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка «Зенит» на уровне «BB» со стабильным прогнозом. Также подтвержден рейтинг устойчивости (VR) кредитной организации на уровне «b+».



РДЭ банка напрямую зависит от показателей его контролирующего акционера — ПАО «Татнефть». Fitch полагает, что татарстанская компания склонна оказывать банку поддержку, говорится в сообщении агентства.

Напомним, что с 15 ноября подразделения банка «Девон-кредит» начали работать по лицензии и под брендом ПАО «Банк «Зенит». Он возьмет на себя обязательства перед клиентами интегрируемого банка.