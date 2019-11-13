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Песошин назначил нового зампредседателя комитета РТ по охране культурного наследия

07:57, 13.11.2019
Песошин назначил нового зампредседателя комитета РТ по охране культурного наследия
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ильнур Шакиров стал новым заместителем председателя комитета РТ по охране культурного наследия.

Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Шакиров приступил к исполнению обязанностей с 7 ноября.

Напомним, что Комитет по охране объектов культурного наследия создали в июне 2018 года. Председателем комитета назначен Иван Гущин.

ОбществоВласть Татарстан
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