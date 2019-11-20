В аварии на трассе «Казань-Оренбург», где погибли три человека, пострадал трехлетний ребенок
Появились подробности страшной аварии, произошедшей на трассе Казань-Оренбург. Среди погибших в ДТП значатся водитель автомобиля «Лада Ларгус» и его два пассажира. А среди пострадавших оказался трехлетний малыш.
Водитель автомобиля «БМВ», его пассажир, а также еще двое пассажиров «Лада Ларгус» доставлены в больницу. Среди пострадавших трехлетний ребенок — он находился в отечественном авто.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются. По, уже озвученной, предварительной версии, водитель «БМВ», выскочил на встречную полосу движения.Происшествия Татарстан
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