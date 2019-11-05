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СМИ рассказали подробности о строительстве платной трассы Москва — Казань

01:28, 05.11.2019 1
СМИ рассказали подробности о строительстве платной трассы Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Российская газета» опубликовала подробный материал о платной трассе Москва — Казань, строительство которой 1 ноября одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дорога пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (Нижегородская область), Канаш (Чувашия) и Шали (Татарстан).

Строительство дороги будет идти в несколько этапов, пишет издание. Сначала должен быть построен объезд Балашихи и Ногинска. Далее планируется возвести южный обход Казани. Следом будут строиться участки Москва — Владимир и Канаш — Казань. Эти этапы должны быть завершены в 2024 году. К 2025 году достроят участок от Владимира до Арзамаса. К 2027 году трасса соединит Арзамас и Канаш.

Напомним, что на строительство платной трассы до Казани уйдет более 700 млрд рублей. При этом проезд по дороге будет стоить от 2,5 до 6 тысяч рублей в зависимости от типа автомобиля.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    Извините, а предусмотрены ли вдоль этой платной трассы ЗА ДЕНЬГИ НАРОДА, прибыль от которой пойдет в карман НЕ НАРОДА, строительство ПЛАТНЫХ ТРОТУАРОВ, ПЛАТНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК и ПЛАТНЫХ КЛАДБИЩ для тех, кто не дойдет или у кого деньги кончатся?
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