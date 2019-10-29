В Казани разборка водителей автобусов попала на видео

Фото: скриншот видео

Сегодня днем в соцсетях появилось видео, на котором показаны разборки между водителями двух маршрутов.

По словам пользователя, водитель маршрута №19 решил поторопить водителя автобуса №55, да так, что сломал зеркало. Позже мужчина набросился на коллегу, очевидцу пришлось их разнимать. Как рассказывает пользователь, водитель 19-го маршрута ушел, угрожая противной стороне расправой. Само видео не может быть приведено из-за обилия нецензурной лексики.

Председатель Ассоциации транспортных предприятий РТ Сергей Темляков заявил, что по факту появления видео в соцсетях началась проверка. Руководители предприятий, которые обслуживают указанные маршруты, лично проведут беседы с водителями. Все обстоятельства случившегося будут установлены, виновных накажут. Дополнительно будет сообщено об итогах проведенной проверки, отметил руководитель ассоциации.

Напомним, в сентябре в соцсетях появилось видео, на котором водитель казанского автобуса избивает пассажира. Позже Темляков рассказал, что зачинщиком драки стал именно пассажир.