Нижегородский арбитраж отменил банкротство судостроительного завода в городе Боре
Арбитражный суд Нижегородской области закрыл производство по делу о банкротстве «Шиморского судоремонтного-судостроительного завода». Налоговая требовала с предприятия 4,7 млн рублей.
Решение было принято 23 октября, сообщается в материалах арбитража.
Федеральная налоговая служба требовала банкротства предприятия поскольку долг завода существенно превышает стоимость активов.
Завод зарегистрирован в городе Боре в 2002 году, генеральным директором является Игорь Ширкин. Основной вид деятельности — ремонт и техническое обслуживание судов и лодок. Размер уставного капитала — 50 тысяч рублей.Бизнес
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым