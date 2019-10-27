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Нижегородский арбитраж отменил банкротство судостроительного завода в городе Боре

19:44, 27.10.2019
Нижегородский арбитраж отменил банкротство судостроительного завода в городе Боре

Арбитражный суд Нижегородской области закрыл производство по делу о банкротстве «Шиморского судоремонтного-судостроительного завода». Налоговая требовала с предприятия 4,7 млн рублей.

Решение было принято 23 октября, сообщается в материалах арбитража.

Федеральная налоговая служба требовала банкротства предприятия поскольку долг завода существенно превышает стоимость активов.

Завод зарегистрирован в городе Боре в 2002 году, генеральным директором является Игорь Ширкин. Основной вид деятельности — ремонт и техническое обслуживание судов и лодок. Размер уставного капитала — 50 тысяч рублей.

Бизнес
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