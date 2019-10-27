Новая часть «Малефисенты» собрала в российском прокате более миллиарда рублей

Фото: скриншот трейлера

Сборы фантастического фильма «Малефисента: Владычица тьмы» по итогам двух уик-эндов составили в России более миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Из этой суммы 633 млн рублей пришлись на показы в первый уик-энд. Фильм вышел в прокат 17 октября.

Режиссером второй части «Малефисенты» (первая вышла в 2014 году) стал Хоаким Роннинг. Главные роли исполнили Анджелина Джоли, Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер.

Накануне также стало известно, что «Джокер» стал самым кассовым фильмом «взрослого» рейтинга, потеснив в этой области первую часть «Дэдпула».